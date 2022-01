In sinagoga Texas 4 ostaggi, 'se entrate moriranno tutti'

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio un rabbino e la sua congregazione in una sinagoga in Texas, vicino Dallas. Le autorità sono sul posto insieme al corpo speciale degli SWAT e all'Fbi. Il sequestratore nella sinagoga di Colleyville, avrebbe in ostaggio in totale 4 persone. Lo riportano i media americani. "Se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio, vi dico che moriranno tutti", ha detto il sequestratore secondo quanto riportato dai media."Fatemi parlare con mia sorella", ha aggiunto l'uom che dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui, pachistana, considerata una terrorista, in carcere con l'accusa di aver cercato di uccidere soldati americani e agenti dell'Fbi durante l'interrogatorio dopo il suo arresto nel 2008 nella provincia afghana di Ghanzi.

La donna sarebbe legata ad Al Qaida. (ANSA).