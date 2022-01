Quirinale: Toti, prudenza su numeri c.destra da solo

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - In vista dell'elezione del presidente della Repubblica "il vero tema è se il centrodestra ha i voti per eleggere un presidente. Su questo io mi permetto di essere molto, molto prudente". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti a Radio 1.

"Sono stati tanti i candidati 'divisivi' al Quirinale", ha aggiunto ricordando "la candidatura di Mattarella, un presidente che non solo ho stimato ma a tratti ho anche amato per le sue prese di posizione e la vicinanza alla Liguria. Non fu votato dal centrodestra, questo non gli ha impedito di essere un buon presidente".

"Se il candidato del centrodestra sarà effettivamente Berlusconi, - ha detto - saremo allineati con il candidato Berlusconi. Ovviamente nell'auspicio che si verifichino tutte le condizioni perché possa essere una candidatura di successo, il centrodestra ha una chance importante essendo il primo gruppo in Parlamento".