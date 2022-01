Quirinale: Salvini, nessuno può dire "tu no" a Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Dopo 30 anni il centrodestra ha una occasione storica di fare una scelta di assoluto livello che non sia necessariamente di sinistra. Per 30 anni è stata la sinistra a dare le carte, diciamo che dopo 30 anni anche al Quirinale il centrodestra penso che abbia tutti i titoli, oltre che i numeri per fare la sua partita. Nessuno può dire 'Berlusconi no, tu no' perché è stato Presidente del Consiglio per tre volte. Io sono al lavoro perché voglio dare agli italiani una immagine di efficienza". Lo ha detto Matteo Salvini al Villaggio Olimpico a Roma a margine di una iniziativa elettorale a sostegno di Simonetta Matone in vista delle supplitive di domenica prossima.

Salvini ha insistito che il centrodestra sarà "compatto".

