Quirinale: Rosato, Mattarella chiaro su ipotesi suo bis

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Continuo a pensare che Mattarella abbia usato parole molto chiare. Ma lo dico per rispetto all'attuale presidente della Repubblica, mica perché non sarei più che contento di una sua eventuale disponibilità. Fare calcoli politici su disponibilità che non ci sono mi sembra un'operazione finalizzata a non affrontare le questioni" . Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista a "Il Dubbio".

Rosato guarda poi al futuro di Palazzo Chigi e chiarisce: "il miglior presidente del Consiglio che abbiamo è Mario Draghi. La persona che meglio può tenere insieme questa maggioranza è lui e qualsiasi scelta di tipo diverso parte da questa consapevolezza.

Se il Parlamento deciderà di eleggere Draghi al Colle, gioco forza bisognerà che prima si definisca un nuovo assetto di governo. Che per quanto ci riguarda deve avere la stessa maggioranza parlamentare", conclude. (ANSA).