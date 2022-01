Quirinale: G.Letta, interesse generale sia guida per tutti

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il clima di serenità e di valutazione degli interessi generali del bene comune, prima di tutto, deve essere la guida per tutti quelli che hanno la responsabilità, il compito di eleggere il capo dello Stato.

Spero che si possa svolgere in questo clima di serena partecipazione, di armonia, di impegno comune per il bene comune". Lo dice Gianni Letta lasciando la basilica di Santa Maria degli Angeli dopo il funerale di David Sassoli. (ANSA).