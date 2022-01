Fisco, centrodestra chiede via catasto e mini flat-tax

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Stralcio della riforma del catasto, mantenimento e ampliamento della mini flat tax, rateizzazione acconti e riduzione della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo, costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente, e parere vincolante delle commissioni ai decreti attuativi. E' il contenuto dei 5 emendamenti alla delega fiscale presentati dalla Lega e condivisi da tutto il centrodestra. E' quanto riferisce il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze. La Lega ha presentato 93 emendamenti, fra questi no tax area, rimodulazione dell'Irpef a 3 scaglioni, abolizione definitiva per tutti dell'Irap.

Vita Martinciglio e Giovanni Currò, rispettivamente capogruppo e vicepresidente M5s della commissione Finanze alla Camera, spiegano invece le richieste del loro gruppo. Su tutti il Cashback sulle spese detraibili, il regime opzionale di uscita graduale dal forfettario, ossia la cosiddetta 'easy tax', e la possibilità, per imprese, autonomi e professionisti, di rateizzare saldo e acconto delle imposte dirette senza sanzioni e interessi". (ANSA).