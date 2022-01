Covid: Russia, 23.820 nuovi casi e 739 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 14 GEN - In Russia nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 23.820 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto di casi accertati in un giorno dallo scorso 26 dicembre: lo riporta Novaya Gazeta citando i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus.

Secondo il centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata 739 persone sono morte a causa della malattia. Nella giornata precedente, stando ai dati pubblicati ieri mattina, in Russia erano stati registrati 21.155 nuovi casi di Covid-19 e 740 decessi provocati dalla malattia. (ANSA).