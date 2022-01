Ucraina: Mosca, inutili altri colloqui con Occidente a breve

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La Russia non vede "alcun motivo per nuovi colloqui di sicurezza con l'Occidente" a causa della mancanza di progressi dei negoziati in corso sull'Ucraina: lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, tra i più alti incaricati dei colloqui in un'intervista al canale in lingua russa RTVI. "Non vedo ragioni per sedersi nei prossimi giorni, per riunirsi di nuovo e avviare le stesse discussioni", ha detto.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito - riporta la Tass - i colloqui "infruttuosi" dando una valutazione "estremamente negativa" delle ipotesi di sanzioni Usa che pesano ulteriormente sui negoziati. (ANSA).