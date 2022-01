Mite consegna a Draghi pacchetto misure su caro-bollette

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il ministro della Trandsizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il periodo natalizio ha consegnato al premier Mario Draghi un documento preliminare con un pacchetto di dieci misure (anche strutturali) per contenere il caro-bollette. Il documento di Cingolani serve da base per un provvedimento in materia (probabilmente un decreto legge) che il governo intende emanare entro la fine di gennaio. Lo si apprende da fonti governative. (ANSA).