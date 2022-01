Energia: Grillo, governo in Ue si opponga al nucleare

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Introdurre all'interno della tassonomia verde europea la produzione di energia da gas fossile e da nucleare è folle. Il Governo deve opporsi, in tutte le opportune sedi a livello europeo. La transizione all'energia pulita è l'unica strada da percorrere!". Lo scrive su twitter Beppe Grillo allegando un articolo del senatore Gianni Girotto in cui si parla della mozione M5s "per dire no a gas e nucleare"- (ANSA).