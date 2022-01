Governo:Giorgetti,finora Draghi fondamentale.Un altro?Non so

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Sinora l'autorevolezza di Draghi, penso all'Europa e al Pnrr, è stata fondamentale. Qualcun altro avrà la stessa autorevolezza? Non lo so , non parlo di quello che non so". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in una conferenza stampa a Montecitorio con Matteo Salvini. (ANSA).