Sassoli: Draghi, protagonista in Ue,ha difeso i più deboli

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Voglio ricordare Sassoli soprattutto come uomo al servizio dell'Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini. Da Presidente del Parlamento Europeo, la sua rara capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente. Una voce attenta e autorevole, a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla commemorazione di David Sassoli in Aula alla Camera. "Nei suoi discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa: rappresentativa, efficace, solidale. È in Parlamento, che l'Europa cresce e si rafforza". (ANSA).