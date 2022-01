Sassoli: Casellati, sua scomparsa grave ferita per Italia

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Desidero rivolgere un commosso pensiero al presidente David Sassoli, la sua improvvisa scomparsa è motivo di profondo dolore e rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere ed apprezzare il suo inconfondibile tratto umano". Lo dice in Aula al Senato il presidente Elisabetta Casellati ricordando il presidente del parlamento europeo David Sassoli e dando così inizio alla sua commemorazione a palazzo Madama. (ANSA).