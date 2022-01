La poetessa afroamericana Maya Angelou sul quarto di dollaro

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - L'effigie della poetessa e attivista afroamericana Maya Angelou compare su un nuovo conio di quarto di dollaro, i famosi 25 centesimi americani, la moneta più usata negli Usa. Non si tratta di oggetti di collezione ma di pezzi che la Zecca Usa produrrà in grande quantità per l'uso quotidiano. E' il risultato di un voto del Congresso a fine 2020, su proposta della deputata californiana dem Barbara Lee, per celebrare le donne americane illustri, di origini diverse.

Seguiranno l'astronauta e fisica Sally Ridem Wilma Mankiller, prima nativa americana alla guida della nazione Cherokee, la politica e militante di origine ispanica Nina Otero-Warrren, e l'attrice Anna May Wong, prima star hollywoodiana di origine asiatica.

Il quarto di dollaro aveva avuto rare versioni alternative dal 1932: una serie di 50 pezzi rappresentanti gli altrettanti Stati Usa, all'inizio degli anni 2000, e i parchi e i siti nazionali, dal 2010 al 2021. La moneta continuerà ad avere su un lato il ritratto del primo presidente americano, George Washington. (ANSA).