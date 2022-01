Corea Nord: Yonhap, lanciato proiettile non identificato

(ANSA) - SEUL, 11 GEN - La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non identificato" in mare nella parte orientale della penisola, ha detto l'esercito sudcoreano citato dall'agenzia di stampa Yonhap, meno di una settimana dopo che Pyongyang aveva affermato di aver lanciato un missile ipersonico.

Il lancio è stato segnalato anche dalla Guardia costiera giapponese, che ha parlato di un "oggetto simile a un missile balistico".

I capi di stato maggiore congiunti sudcoreani, da parte loro, non hanno fornito ulteriori dettagli, ha affermato Yonhap.

(ANSA).