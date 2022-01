Governo: Tajani, cade se Draghi lascia Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Se Draghi resta a Palazzo Chigi si va a votare nel 2023, altrimenti il governo destinato a cadere".

Non ha dubbi il vicepresidente di FI Antonio Tajani, intervistato su Corriere.it, parlando degli scenari legati alla corsa al Quirinale. "Questo governo di unità nazionale esiste perché c'è Draghi - ha detto Tajani rispondendo alle domande del vicedirettore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione -.

Il garante di questa coalizione eterogenea è lui: non è un tecnico, è MarioDraghi. Nessuno è in grado di tenere con la sua personalità un governo così etereogeneo".

Se Draghi lasciasse Palazzo Chigi, ha aggiunto, "ci troveremmo di frente alle elezioni, con un segnale negativo ai mercati: faremmo un danno al nostro Paese". (ANSA).