Golden Globes: 'Drive My Car' è il miglior film straniero

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Il film del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi "Drive My Car", tratto da un racconto di Haruki Murakami, ha vinto il Golden Globe per il migliore film straniero.

Delusione per Paolo Sorrentino che era entrato nella cinquina delle nomination con "E' stata la mano di Dio". L'annuncio è arrivato sul sito della Hollywood Foreign Press. (ANSA).