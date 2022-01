Draghi, obbligo vaccinale per gli over 50 sulla base dei dati

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'obbligo dei vaccini contro il Covid per gli over 50 "lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi, le terapie intensive sono occupate per i due terzi dai non vaccinati". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

"Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato - ha aggiunto Draghi -. L'economia ha segnato una crescita di oltre il 6%, le nostre scuole hanno riaperto". (ANSA).