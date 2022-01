Draghi, finché c'è voglia di lavorare insieme governo va avanti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - In maggioranza "le diversità di vedute sono naturali. L'importante, e si nota, è che c'è voglia di lavorare insieme e di arrivare a soluzioni condivise. Finché c'è quella il governo va avanti bene". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

"Più che fibrillazione, sono diversità di vedute", ha risposto Draghi a una domanda sulle recenti misure contro il Covid, aggiungendo che però su questo ultimo provvedimento "sono di gran lunga inferiori a quelle che ci sono state in altre occasioni. Basti pensare alla giustizia, che però si è conclusa con un testo concordato da tutta la maggioranza. Non è né nuova né drammatica come esperienza". (ANSA).