Da UE 619 milioni di bandi Erc per giovani ricercatori

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Assegnati i nuovi finanziamenti europei per la ricerca del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per i giovani, Starting grants: 619 milioni di euro per 397 ricercatori. Tra i vincitori dei finanziamenti assegnati nell'ambito del programma Horizon Europe 58 sono italiani, il secondo gruppo più numeroso dopo i tedeschi con 67, ma dei ricercatori finanziati sono solo 28 ad essere ospitati da istituzioni italiane. Nel complesso a livello europeo il 43% dei vincitori sono ricercatrici, il 37% in più rispetto allo scorso anno. (ANSA).