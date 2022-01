Covid:Tajani, l'ho avuto, sono negativo da due giorni

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Ho avuto il covid, dall'altro ieri sono negativo, ho ripreso piena agibilità. Sono sempre stato asintomatico, sono negativo da due giorni. Se non fossi stato vaccinato sarei stato in ospedale. L'obbligo di vaccinazione agli over 50? Una misura giusta. Noi ritenevamo più giusto cominciare a vaccinare dai 40 anni, però bene, più italiani si vaccinano e meglio è, proprio per garantire la sicurezza di tutte le persone con le quali entriamo in contatto. La variante Omicron è veramente molto contagiosa e abbiamo visto che i non vaccinati sono coloro che hanno un tasso di mortalità molto più alto. Bisogna vaccinarsi, per tutelare la salute di tutti noi, soprattutto dei meno giovani". Lo afferma il coordinatore di Fi Antonio Tajani a Rtl 102.5 (ANSA).