Covid: Draghi, scuola fondamentale per democrazia e va protetta

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata. Grazie" al ministro, agli insegnanti, ai genitori, "per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, aperta con gli auguri di buon anno.

"Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità", ha sottolineato il presidente del Consiglio. (ANSA).