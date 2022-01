C.destra: Tajani, nessun veto a Meloni o Salvini premier

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Abbiamo grande stima e considerazione per Meloni e Salvini, hanno dimostrato anche come ministri di saper far bene il loro lavoro, hanno grande esperienza, sono leader leali e corretti, hanno sempre sostenuto Silvio Berlusconi e lo stanno facendo anche adesso. Non ci sono veti, sono nostri amici, alleati naturali, vedremo quello che accadrà. Da parte nostra non ci sarà alcun ostacolo all'indicazione di uno di questi due leader": così il vicepresidente di FI Antonio Tajani, intervistato su Corriere.it, ha risposto sulla possibilità che alle prossime elezioni il candidato premier del centrodestra sia uno fra i leader di FdI e Lega. (ANSA).