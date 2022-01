Bollette: Draghi, chi ha fatto profitti condivida

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Contro il caro bollette, "la legge di bilancio ha già stanziato 3,5 miliardi. Sono previsti altri provvedimenti nel trimestre successivo e nei mesi a seguire. La via dl sostegno governativo è importante ma non può essere l'unica. Occorre chiedere a chi ha fatto grandi profitti da questo aumento al prezzo del gas di condividerli con il resto della società". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

"Condivido la proposta di Draghi sul caro-energia: chi ha fatto grandi guadagni per l'aumento senza precedenti delle bollette deve dare un contributo di solidarietà. Le famiglie sono in ginocchio, le imprese rischiano di chiudere: è il momento di fare una scelta politica chiara, chiedendo uno sforzo ai grandi gruppi che hanno visto i loro profitti lievitare", ha detto il ministro delle Politiche agricole e capodelegazione M5S al governo Stefano Patuanelli. (ANSA).