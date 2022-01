Blinken a Mosca, se sceglie lo scontro enormi conseguenze

(ANSA) - WASHINGTON, 09 GEN - Alla vigilia dei colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Russia, per tentare di disinnescare la crisi dell'Ucraina, il segretario di stato americano Antony Blinken mette in guardia Mosca dai "rischi di uno scontro", ove il dialogo e la diplomazia dovessero fallire. Blinken ha quindi ribadito che in caso di scontro e di aggressione all'Ucraina la Russia andrebbe incontro a "enormi conseguenze". (ANSA).