Scholz, nei locali test anche per vaccinati senza booster

(ANSA) - BERLINO, 07 GEN - In Germania verrà rafforzato il regime di regole anticovid: per entrare nei ristoranti, nei bar e nei pub, anche i vaccinati senza terza dose e i guariti dovranno esibire un test negativo, rispettando il cosiddetto 2G plus, versione più rigida del Super green pass. È quello che ha riferito il cancelliere Olaf Scholz, dopo il vertice Stato-Regioni a Berlino, parlando dell'accordo preso alla Conferenza di oggi. (ANSA).