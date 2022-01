Macron, grande fortuna avere Draghi e Mattarella in Italia

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - "Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica (Sergio Mattarella) e un presidente del consiglio (Mario Draghi) così coraggiosi, europeisti e amici della Francia": il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto così ad una domanda sul Quirinale. "Non ho l'abitudine di commentare le questioni di politica interna, incluso in un Paese amico" come l'Italia, ha poi precisato Macron. (ANSA).