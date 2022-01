India, obbligo di quarantena per tutti arrivi dall'estero

(ANSA) - NEW DELHI, 07 GEN - Obbligo di quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in India: lo impone un provvedimento deciso oggi dal ministro alla Sanità indiano, per combattere la diffusione della variante Omicron nel paese.

L'obbligo scatterà per tutti, indipendentemente dal risultato, positivo o negativo, del test effettuato in aeroporto, al momento dell'ingresso nel paese. All'ottavo giorno sarà obbligatorio sottoporsi a un nuovo test molecolare.

Sino a oggi, questa misura si applicava solamente ai viaggiatori provenienti dai paesi della lista definita "a rischio". (ANSA).