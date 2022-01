Calenda, Draghi faccia una proposta indecente per stare a Chigi

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Se per Draghi è praticabile" la strada di restare a Palazzo Chigi per "sbloccare finalmente un paese fermo da almeno tre lustri", "allora è arrivato il momento che la esplori verificando con i partiti la possibilità di andare avanti. Prenda lui l'iniziativa subito perché i leader politici non sono in grado di farlo. Una mossa di questo tipo non precluderebbe l'elezione al Colle qualora i partiti rispondessero picche. Draghi dovrebbe insomma fare una proposta indecente per rimanere a Chigi. Al no dei partiti corrisponderebbe un percorso spianato per il Quirinale". Lo sostiene il leader di Azione, in un intervento sull'Huffington Post in cui scrive che "il Governo si è inceppato".

"Il Quirinale (e l'eventuale elezione di Draghi) ha determinato una impasse da cui sembra difficile uscire", osserva il leader di Azione, secondo cui "dovremmo rovesciare la prospettiva e verificare prima di tutto se esistono le condizioni per la continuazione del Governo Draghi". "Tutto - aggiunge - dipende dalla possibilità di siglare un accordo di fine legislatura solido e ambizioso" con tre "punti fondamentali": la risposta alla pandemia, l'implementazione dei 51 provvedimenti approvati dal governo per ottenere i fondi del Pnrr, una risposta strategica all'aumento dei costi energetici "utilizzando i proventi delle aste ETS, l'uso delle riserve strategiche e la ripresa della produzione di gas".

"Ovviamente - prosegue Calenda - sarà il Presidente Draghi a dover definire l'agenda e proporla ai partiti. Il momento è arrivato. Il capitale politico di Draghi non è illimitato e occorrerà tutta la forza del suo prestigio per imporre un'agenda sensata. E qui arriviamo al punto dirimente: la volontà del Presidente del Consiglio di rimanere al suo posto o la sua legittima ambizione di andare al Quirinale". (ANSA).