Morto Peter Bogdanovich, regista di 'Luna di carta'

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Peter Bogdanovich, regista di film come "L'Ultimo Spettacolo e "Paper Moon - Luna di Carta" e' morto a 82 anni. Ne da' notizia l'"Hollywood Reporter".

Bogdanovich e' morto dopo mezzanotte per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich al giornale di spettacolo. (ANSA).