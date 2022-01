Cadavere Trieste: corpo aveva sacchetti plastica in testa

(ANSA) - TRIESTE, 06 GEN - Il corpo della donna trovato ieri era in due sacchi (a formarne uno solo) del tipo utilizzato nei condomini e aveva la testa in due sacchetti di plastica trasparente di quelli impiegati in cucina. Un elemento questo che si apprende dagli ambienti legati agli inquirenti e che potrebbe far pensare a una morte causata da soffocamento. Sul corpo, però, è stato confermato che non sono stati trovati segni di violenza né di lotta. Una situazione che lascia investigatori e inquirenti convinti del fatto che "ogni ipotesi rimane aperta, compresa quella del suicidio", come ha detto all'ANSA il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. (ANSA).