Covid: oltre 51mila casi in Lombardia, 47 decessi

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Sono 51.587 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 214.700 tamponi, con un rapporto del 24% tra positivi e test. Sono 226 i ricoverati in terapia intensiva, 8 meno di ieri, e 2420 negli altri reparti, in aumento di 108. Sono invece 47 i decessi per un totale di 35.240 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono stati registrati 16.879 nuovi contagi a Milano, 6.140 a Brescia, 5396 a Monza, 4625 a Bergamo, 4485 a Varese, 2708 a Pavia, 2688 a Como, 1688 a Lecco, 1604 a Mantova, 1533 a Cremona, 1503 a Lodi e 714 a Sondrio (ANSA).