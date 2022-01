Covid: nuovo record Veneto, +16.871 casi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 05 GEN - Nuovo 'record' di contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, con 16.871 casi in 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750, sfondando il 'tetto' di 700 mila. Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, con il totale delle vittime a 12.473.

Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 136.723, 12.364 in più di ieri. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terpia intensiva (+2) (ANSA).