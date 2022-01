Covid: contagi in Gb tornano sotto i 200.000, 2 milioni i test

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Tornano sotto quota 200.000, assestandosi peraltro a poco meno di 195.000 dopo il picco assoluto di oltre 218.000 censito ieri, i contagi da Covid registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, alimentati in larga parte dalla variante Omicron. Lo certificano i dati ufficiali, su un record di ben oltre 2 milioni di test.

S'impennano invece i numeri dei morti, che risalgono a 334, ma appesantiti dal recupero statistico di decessi non conteggiati nei giorni festivi di Natale e Capodanno.

Confermata inoltre l'accelerazione del totale dei ricoveri nazionali, avviato verso i 20.000, ma con un minore impatto sulle terapie intensive rispetto alle prime ondate della pandemia, e segnali d'una frenata del tasso d'incremento delle ammissioni negli ospedali a Londra. Quanto ai vaccini, le terze dosi booster somministrate (circa 35 milioni) superano il 60% della popolazione over 12 e il 75% degli aventi diritto (vale a dire di tutti gli ultra diciottenni). (ANSA).