Covid: 170.844 positivi e 259 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052): è il numero più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Le vittime sono invece 259, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano state 140: bisogna risalire allo scorso 30 aprile per trovare un livello maggiore (263). Sono 1.228.410 i tamponi molecolari e antigenici secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 445.321. Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri. Sono 1.392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 153. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri. (ANSA).