David Bowie, eredi vendono catalogo musicale a Warner Chappell

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Dopo negoziati di mesi, gli eredi di David Bowie hanno venduto l'intero catalogo musicale dell'artista a Warner Chappell Music per oltre 250 milioni di dollari. Lo ha appreso Variety.

Inclusi sono sei decenni di canzoni tra cui "Heroes", "Changes", "Space Oddity", "Let's Dance", "Golden Years", "Ziggy Stardust" e centinaia di altre da 27 album compreso "Toy", apparso dopo la morte. (ANSA).