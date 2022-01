Uomo uccide il figlio di 7 anni e tenta omicidio moglie

(ANSA) - VARESE, 02 GEN - Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la ex moglie che era ospite dai suoi genitori. I carabinieri lo hanno fermato.

Il padre ha nascosto il corpo del bimbo nell'armadio di casa dopo averlo raggiunto con un fendente alla gola. Poi l'uomo, un pregiudicato ai domiciliari, è salito in auto e ha guidato fino a casa dei genitori della moglie, dove ha tentato di aggredire anche lei a coltellate forse usando la stessa arma utilizzata per uccidere il figlio. La ha ferita in maniera non grave e poi è fuggito. I carabinieri lo hanno rintracciato all'alba di oggi.

A casa dell'uomo hanno scoperto il corpo senza vita del bambino. (ANSA).