Biden a Zelensky,risposta risoluta se Putin invade Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 02 GEN - Joe Biden ha telefonato oggi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio con Vladimir Putin "mettendo in chiaro che gli Usa e i loro alleati e partner risponderanno risolutamente se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina". Lo riferisce una nota della portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. I due leader, si legge, "hanno espresso sostegno per gli sforzi diplomatici, a cominciare dalla prossima settimana con il dialogo bilaterale (Usa-Russia, ndr) per la stabilità strategica, il Consiglio Nato-Russia e l'Osce".

