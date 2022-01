Olanda: prima donna ministro delle Finanze

(ANSA-AFP) - L'AIA, 01 GEN - Per la prima volta in Olanda ci sarà un ministro delle finanze donna. Il nuovo capo del Tesoro si chiama Sigrid Kaag, ha 60 anni ed un'ex diplomatica.

"Abbiamo piani ambiziosi per il prossimo periodo. I Paesi Bassi sono sinonimo di grandi scelte e grandi investimenti, nell'istruzione, nel clima, in un'Europa forte", ha affermato Kaag parlando con il quotidiano Algemeen Dagblad. "Il ruolo del ministro delle finanze è cruciale nell'attuazione responsabile di questi piani".

Il lavoro del capo del Tesoro olandese è seguito da vicino nell'Unione europea poiché i Paesi Bassi guidano il cosiddetto gruppo dei "quattro frugali" - con Austria, Danimarca e Sevzia - che spesso si scontra con gli stati dell'Europa meridionale sulle questione relativa alla spesa e al bilancio europei.

Kaag ha svolto a settembre il ruolo di ministro degli Esteri ad interim per gestire l'evacuazione dall'Afghanistan e prima ministro per il commercio estero e lo sviluppo. (ANSA-AFP).