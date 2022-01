G7: Scholz, economia sostenibile ed equità priorità tedesche

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - La Germania vuole rendere il G7 un format "pioniere di un'economia climaticamente neutra e di un mondo equo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prendendo il testimone dalla Gran Bretagna per la presidenza del G7, come si legge sul profilo Twitter della presidenza tedesca.

Il ministro delle finanze Christian Lindner ha sottolineato che "i Paesi del G7 sono per la libertà, la democrazia e il progresso, e con questo in mente, dobbiamo superare la pandemia e guidare la ripresa economica globale". Con un impegno rafforzato contro il cambiamento climatico, ha scritto sul suo profilo Twitter il leader dei liberali tedeschi.

La ministra degli esteri Annalena Baerbock ha posto l'accento sulla necessità di un "coordinamento sulle questioni di politica estera e sicurezza", nell'ambito di un "multilateralismo rafforzato", e la Germania vuole lavorare per "garantire che le democrazie liberali rimangano efficienti e offrano effettivamente alle persone più libertà, sicurezza e prosperità sostenibile". (ANSA).