Euro: von der Leyen, valuta potente, forte simbolo di unità

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - "Tutti noi ricordiamo la prima volta in cui abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. A 20 anni di distanza, l'euro è una delle più potenti valute al mondo.

L'euro riflette anche i nostri valori, come valuta globale per investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità". Lo scrive la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen in un post su Twitter. (ANSA).