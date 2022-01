Corea del Nord, Kim: priorità per il 2022 è ripresa economica

(ANSA) - PYONGYANG, 01 GEN - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha messo l'economia al centro del suo discorso pronunciato al termine di un'importante riunione del partito di governo, riportano i media statali A differenza degli anni precedenti, quando il suo discorso di Capodanno si è concentrato sulla sua politica in materia di diplomazia, Kim ha fatto stavolta dello sviluppo economico e della situazione alimentare la sua priorità.

Il regime nordcoreano, che deve affrontare numerose sanzioni internazionali per i suoi programmi militari vietati, soffre di carenza di cibo e da allora lotta per sfamare il suo popolo. La pressione sull'economia nordcoreana è stata accresciuta dalle chiusure delle frontiere ordinate per combattere la pandemia di Covid-19.

"E' importante fare un passo decisivo per risolvere i problemi legati ai bisogni quotidiani della gente", ha detto Kim nel suo discorso, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. Secondo la banca centrale della Corea del Sud, nel 2020 il Nord ha vissuto la sua più grande recessione economica degli ultimi due decenni.

Il leader nordcoreano, che ha preso il posto di suo padre Kim Jong-il dieci anni fa, ha detto alla riunione di partito che affrontare la pandemia è uno degli obiettivi principali per il prossimo anno: "Le misure di emergenza contro l'epidemia devono essere poste in cima alle priorità nazionali ed essere attuate con vigore, senza il minimo allentamento, deviazione o scappatoia".

Nel suo discorso non ha menzionato direttamente né gli Stati Uniti né la Corea del Sud, affermando semplicemente che Pyongyang continuerà a rafforzare le sue capacità militari.

"L'ambiente militare sempre più instabile nella penisola coreana e la situazione internazionale richiedono il rafforzamento delle capacità di difesa nazionale", ha affermato Kim citato da Kcna.

(ANSA).