Covid: Israele, quarta dose Pfizer anche in case di riposo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 DIC - Il direttore generale del ministero della sanità israeliano, Nahman Ash, ha dato oggi l'autorizzazione alla somministrazione di una quarta dose di vaccino Pfizer nella case di riposo per anziani e negli ospedali geriatrici. Lo ha reso noto il ministero della sanità secondo cui questa decisione è stata presa nel timore che in quelle istituzioni si verifichi una ondata di contagi che potrebbe anche costare vite umane. Anche i dipendenti di quegli istituti potranno adesso ottenere una quarta dose, se lo desiderano.

Ieri, dopo una lunga serie di consultazioni, Ash aveva autorizzato la somministrazione della quarta dose agli immunodepressi. Nel frattempo il ministero della sanità ha reso noto che la quinta ondata sta avanzando e che ieri i contagi di Covid sono stati 5000 circa (1000 in piu' rispetto al giorno precedente) su un totale 157 mila tamponi. (ANSAmed).