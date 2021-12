Sudafrica: il corpo di Tutu esposto per l'ultimo saluto

(ANSA-AFP) - CITTÀ DEL CAPO, 30 DIC - Il corpo dell'arcivescovo simbolo dell'anti-apartheid, Desmond Tutu, è stato portato oggi nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo e i sudafricani sfilano per dargli l'ultimo saluto. Premio Nobel per la pace nel 1984, Tutu ha dato un contributo cruciale per porre fine alla segregazione razziale in Sudafrica ed è morto domenica a 90 anni.

I funerali di Stato si terranno sabato primo gennaio. Dei sacerdoti hanno bruciato incensi all'ingresso della bara nella cattedrale, mentre Thabo Makgoba, successore di Tutu, ha recitato una preghiera. Il periodo in cui Tutu sarà nella cattedrale è stato esteso a due giorni "per paura che ci potesse essere della calca", come ha detto all'agenzia Afp il reverendo Gilmore Fry aspettando la salma fuori dalla chiesa.

Tutu avrà un funerale semplice come la sua bara, secondo le volontà da lui espresse. "Non ha voluto ostentazioni o spese sontuose", ha fatto sapere la sua fondazione, aggiungendo che l'arcivescovo ha sempre "chiesto che la bara fosse la più economica disponibile". (ANSA-AFP).