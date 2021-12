Quirinale: Ceccanti, oggi in 400 su 630 per omicron. A gennaio?

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "400 deputati su 630 presenti per il voto sulla legge di Bilancio anche a causa della variante Omicron. Qualcuno che può decidere sta pensando a come eleggere il Presidente in modo regolare e razionale?". Lo scrive su Twitter il deputato Pd e costituzionalista, Stefano Ceccanti, che nei giorni scorso ha proposto il voto da remoto per l'elezione del Presidente della Repubblica. (ANSA).