Matrix Resurrections, un ritorno tra nostalgia e tradizione

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Quando si tratta di MATRIX RESURRECTIONS, quarto episodio della saga, la critica, in genere tiepida nell'usare un certo armamentario terminologico, mette mano alla metafisica e non si preoccupa troppo di citare Jean Baudrillard, luddismo, metaverso e soprattutto transizione (mancano all'appello buddismo ed iniziazione). Eppure, se si guarda bene, in questo ennesimo episodio, inevitabilmente nostalgico e forse anche troppo cerebrale, pesa anche un altro elemento non da poco: l'elaborazione del lutto. Di fatto, in sala dal 1 gennaio con Warner Bros Pictures, arriva il quarto capitolo della saga cinematografica di fantascienza interrotta quasi vent'anni fa, nel 2003, con l'ultimo episodio della trilogia a firma delle sorelle Lana e Lilly Wachowski, a quei tempi ancora i fratelli Larry e Andy. Dopo una cosa non da poco come la transizione transgender e un lutto, come mai è la sola Lana a dirigere il nuovo film con protagonisti sempre Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, alias Neo e Trinity? Lei lo spiega così: "Mio padre è morto, dopo poco è morto anche un mio amico e subito dopo mia madre. Non sapevo davvero come elaborare quel tipo di dolore - dice la regista - .

Non l'avevo mai sperimentato così da vicino, sapevo che le loro vite stavano per finire, eppure è stato davvero difficile. Non potevo avere indietro mia madre e mio padre, ma all'improvviso ho pensato a Neo e Trinity, probabilmente i due personaggi più importanti della mia vita. È stato davvero confortante far rivivere questi due personaggi. È quello che fa l'arte ed è quello che fanno le storie: ci confortano".

Tornando a MATRIX RESURRECTIONS l'interrogativo è sempre lo stesso ed è antico: la realtà in cui vivo è una illusione che mi confonde e nasconde quella vera? Per uscire da questo dilemma, il game designer di fama mondiale Thomas Anderson/Neo dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. L'eletto insomma dovrà capire ancora una volta quale strada percorrere e quale pillola ingerire: blu o rossa? Ma questa volta cercherà anche di ritrovare l'amore della sua vita, l'iconica guerriera Trinity che ora è Tiffany, moglie e madre di tre figli con la passione per le moto. (ANSA).