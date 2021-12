Manovra: Crippa, scostamento per nuovi ristori, ok a odg

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Il governo valuterà la possibilità di uno scostamento di bilancio per erogare nuovi ristori alle categorie produttive, ai lavoratori e alle lavoratrici in difficoltà a causa delle misure di contrasto al Covid. Lo prevede un nostro ordine del giorno approvato questa mattina in sede di votazione della legge di bilancio". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati.

"Purtroppo - prosegue - a causa dell'andamento della pandemia nel nostro Paese e delle conseguenti necessarie misure di contenimento, le evoluzioni del quadro macroeconomico potrebbero essere più negative di quanto previsto". (ANSA).