Manovra: Della Vedova, ora si apra la fase delle riforme

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Con l'approvazione di una Legge di Bilancio espansiva che ha dovuto fare i conti con i lasciti del recente passato e che ha avviato una riduzione del carico fiscale su persone e aziende, si chiude una fase. Ma subito se ne dovrà aprire una nuova in cui accelerare sulla realizzazione degli investimenti del Next Generation Eu e, ancor di più, sulle riforme per la ripresa della produttività e della competitività del nostro paese". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

"Sulle riforme serve coraggio e capacità di guardare al futuro più che alla popolarità immediata: la resistenza dei partiti sulla riforma delle concessioni balneari proposta da Draghi - conclude Della Vedova - non è un buon segnale". (ANSA).