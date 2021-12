Covid: Guterres (Onu), serve piano vaccinazioni coraggioso

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - ''Dobbiamo lavorare per mettere in campo un piano di vaccinazioni coraggioso che permetta di raggiungere ogni persona in qualsiasi parte del mondo": lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di fine anno riferendosi alla pandemia di coronavirus.

''Il mondo accoglie il 2022 in un momento in cui le nostre speranze sono messe a dura prova per la povertà che si aggrava, la crescente disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini anti Covid, per gli impegni insufficienti in favore del clima, per i conflitti persistenti, le divisioni e la disinformazione che resiste'': ha sottolineato il numero uno dell'Onu.

''Siamo di fronte non solo a decisioni politiche importanti ma a prove morali e vitali", ha aggiunto: "Sfide che l'umanità può superare, se ci impegniamo a rendere il 2022 l'anno della ripresa per tutti".

Oltre ad un "piano di vaccinazioni coraggioso", Guterres ha sottolineato che "è necessario un rilancio dell'economia con i Paesi ricchi che sostengono i Paesi in via di sviluppo con finanziamenti, investimenti e riduzione del debito''.(ANSA).