Covid: Fratoianni, obbligatorie Ffp2 ma non si calmiera prezzo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non capisco: il governo rende obbligatorie le Ffp2 per moltissime attività, ma non fa nulla per calmierarne il prezzo, come per le mascherine chirurgiche o i tamponi. Non sembra inoltre garantirne la gratuità per tutto il personale scolastico e nemmeno nuove scorte per impedire che si esauriscano." Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "E i conti son presto fatti - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - una Ffp2 al giorno (o meglio, ogni 8 ore) per persona, significa l'ennesima batosta alle famiglie più in difficoltà, totalmente in balia delle speculazioni del mercato. Un grave errore, che manda un messaggio sbagliato e scarica sui singoli il costo della tutela della salute pubblica. Il sintomo di una profonda distanza con il Paese reale. Il governo, evidentemente non proprio dei migliori, si dia una svegliata - conclude Fratoianni - e rimedi a quest'ennesima dimostrazione di arroganza e superficialità." (ANSA).